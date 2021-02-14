Sennaroğlu, 13 şehit için mesaj yayınladı

Sennaroğlu, 13 şehit için mesaj yayınladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaşamını yitiren 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil ve savunmasız kişi- nin katledilmesini kınıyor, bu kanlı eyleme karışan ve sevk eden herkesin en kısa zamanda adalet önüne çıkarılmalarını diliyorum.

Bölgedeki operasyonlarda şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile acımasızca katledilen 13 sivil kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Türk milletine de metanet ve başsağlığı diliyorum.”

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