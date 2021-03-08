Sennaroğlu, Meclis'teki kadın çalışanları ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde Meclis bünyesinde çalışan kadın personeli odalarında ziyaret etti ve çiçek takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Diğer kamu kuruluşları ile kıyaslandığında Cumhuriyet Meclisi bünyesinde kadın çalışan sayısının yüksek olduğuna ve üst kademe yöneticilerinde de kadınların güçlü şekilde temsil edildiğine dikkati çeken Sennaroğlu, bu anlayışın tüm kurumlarda da hakim olması gerektiğini kaydetti.
Bu bilinçle haraket edildiği sürece istenilen seviyeye ulaşılacağından emin olduğunu ifade eden Sennaroğlu, tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü selamladı.
Sennaroğlu’nun ziyareti sırasında kendisine Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da eşlik etti.