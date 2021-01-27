Sennaroğlu, mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 27-28 Ocak Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde çok önemli bir yeri olan 27-28 Ocak 1958 Direnişi’ni derin bir saygı ve minnetle selamlıyorum. Halkımızın varlığı, özgürlüğü ve onuru için hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Halkımızın hürriyet bayrağını göndere çekmesinin 63. yılı bugünlere kolay gelinmediğini hepimize hatırlatmalıdır. Sömürge yönetiminde bir cemaatten, devlet sahibi bir halka giden uzun, zorlu ve acılarla dolu bir yol yürüdük.

Sayısız şehit ve gazinin kanı ve canıyla elde edilen hürriyetimizin değeri iyi bilinmelidir. Geçmişten gerekli dersleri çıkarmayı bilmeli, daha iyi, güzel ve müreffeh bir geleceğin inşası için de milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek emin adımlara ilerlemeliyiz.

Sağlık, ekonomi ve bölgesel gerginlikler nedeniyle zor bir dönemden geçmekteyiz. Dünü bilmeli ve hatırlamalı, çok daha zor ve çetin koşullardan yüzümüzün akıyla çıkmış bir halk olarak, bugün yaşamakta olduğumuz sorunları da aşacağımıza inancım tamdır.

Bir kez daha 27-28 Ocak 1958 Direnişi’ne hayatlarını kaybeden şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirken, halkımızın hürriyet mücadelesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan kahramanlarımıza da minnet ve teşekkürlerimi sunarım.”