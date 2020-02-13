Sennaroğlu'ndan açıklama: "Bir çok insan niye Özele gitmedin Başgan?”sorusuna yanıt verdi

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu geçtiğimiz akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjio oldu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabında belirten Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu,neden özel de değilde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat olduğuyla ilgili açıklamada bulundu.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu’nun paylaşımı;

Bir çok insan niye Özele gitmedin Başgan ?

Cevabımız NET..!

Bu memleketin TÜM KURUMLARINA SAHİP ÇIKALIM ve GÜVENELİM…!

Bu ülke bizim …

DR BURHAN NALBANTOĞLU “da BİZİM …!

Kalbi TEMİZLEDİK …!!!

Arayan -Soran yüzlerce kişiye sonsuz teşekkürler..

İyi ki varsınız