Sennaroğlu’ndan videolu mesaj

Cumhuriyet Meclisi’nin, 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı, 1 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacak törensel toplantıyla başlıyor.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis sosyal medya platformlarından yeni yasama yılının başlayacak olması nedeniyle videolu mesaj yayınladı.

Mesajında, Cumhuriyet Meclisi’nin , temsili demokrasinin gereği olarak halkın iradesiyle farklı siyasi partilerden seçilen milletvekilleri ile birlikte, ülkede yasama noktasında hizmet eden yüce bir kurum olduğuna dikkati çeken Sennaroğlu, küresel gelişmelere paralel olarak halkın taleplerine uygun olan yasal düzenlemelerin yapılması ve çağdaş yasaların çıkarılmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Sennaroğlu, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, kurum ve kuruluşların ve diğer tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan yasa tasarı ve önerilerinin toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmesinin önemli bir husus olduğunu vurgulayarak çıkarılan yasaların, uygulamada da etkin olması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının, bir buçuk yıldan beridir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından etkilendiğini ve salgın nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nin birleşimlerine kısa aralar verilmek zorunda kalındığını anımsatan Sennaroğlu, bu durumdan komite çalışmalarının da etkilendiğini ve birçok yasa tasarı ve önerilerinin yasalaşmasının olanağının sağlanamadığını ifade etti.

Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarafından, ekonomik krizleri önleyici tedbirlerin alınması amacıyla işyerleri ve çalışanları destekleyici bir dizi ekonomik konuları içeren, Yasa Gücünde Kararnamelerin yayımlandığını belirten Sennaroğlu, Meclisin bu dönemde de insan yaşantısını kolaylaştırmak için üzerine düşen vazifeleri aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Sennaroğlu, videolu mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Başta yüce Meclisimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın işlevselliğiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenmeye devam edecektir. Her koşulda devletimize destek vererek hayati konularda kararlılıkla yanımızda duran Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de şükranlarımı sunuyorum.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılında tüm fonksiyonlarıyla birlikte özverili çalışmalarını sürdüreceğine ve tüm milletvekillerimizin sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal faydaya katkı sağlayacağına inanıyor, verimli bir yasama yılı geçirilmesini temenni ediyorum.”