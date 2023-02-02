Şentop, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Heyetini kabul etti

Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Kabulde, Komite Başkanı Berova, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz yer aldı.

TBMM’den ise KKTC-TC Dostluk Grubu Başkan vekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Dostluk Grubu üyesi İzmir Milletvekili Necip Nasır, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Büyükelçi Başkan Müşaviri Hüseyin Özdemir, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Dış İlişkiler ve Protokol Başkan Yardımcısı Hakan Erdoğan yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, komisyonlar arası ziyaretlerin artmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, yapılan görüşmelerin verimli olmasını diledi.

TBMM’nin Kıbrıs Türkleri ile her zaman birlikte hareket ettiğini ifade eden Şentop, ortak bir davayı yürüttüklerini kaydetti.

Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de yapılan müzakerelerde ortaya koyduğu vizyonu desteklediklerini söyleyerek, artık yeni bir tez ile hareket etmenin en doğrusu olacağını vurguladı. Şentop, bunun da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğuna değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerdeki çağrısını desteklediklerini söyleyen Şentop, bu çağrının gereğini de görüştükleri muhataplarına daima aktardıklarını söyledi.

Yeni perspektif ve tezlerle konuşulması doğru olacağını düşündüklerini aktaran Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin ardından yakın bir zamanda yapılacak Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi toplantısında da aynı yönde bir karar üretilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Şentop “KKTC’deki kardeşlerimizin ekonomik refahının gelişimi ve istikrarlı gelişmeler için elimizden geleni yaptığımızı da belirtmek isterim. İki ülke Meclisi arasında karşılıklı ziyaretlerin artmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şentop, İdari Teşkilatlararası üst düzey ilişkilerin genel sekreterler düzeyinde yapılması konusunda da karşılıklı tecrübe alışverişi bakımından parlamentolar adına faydalı olacağını sözlerine ekledi.

-Berova

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti Komite Başkanı Özdemir Berova da konuşmasında, tek bir milletin, iki ayrı devletinin parlamentosu olarak burada bulunduklarını ifade ederek Gazi Meclis çatısı altında Anavatanda bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin KKTC’nin kuruluşundan çok daha öncesine dayandığını, Anavatanı ile ilişkilerini hiç koparmadan vatanına sahip çıkıp kendi Cumhuriyetini kurduğunu vurgulayan Berova, bu mücadelenin halen sürdüğünü belirtti.

Berova, Türkiye’den alınan gerek siyasi gerekse ekonomik desteklerle geleceğe emin adımlarla ve güven içerisinde yürümeye devam etiklerine değinerek, sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan bir ülke olarak başta spor ambargoları olmak üzere çeşitli ambargolara rağmen devletin devamlılığını sağlamak için mücadele edildiğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin de tam desteğini alan İki eşit, egemen devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini geliştirmenin gerekçesinin de bu olduğunu ifade eden Berova, “Kıbrıs Sorununun da ancak bu gerçekliğin idrak edilmesiyle en gerçekçi şekilde çözülebileceğini” ifade etti.

Berova konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerdeki konuşması çok anlamlı ve Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliği devletimiz adına çok önemli bir gelişmedir. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin tanınması yolunda yeni adımların olacağına olan inancımızın da tam olduğunu ifade etmek isterim.”

Heyetin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile temaslarda bulunması bekleniyor.