Şentop: “Kıbrıs Türk halkının egemenliği TBMM’de üzerinde tartışması olmayan mevzuların en başında…”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop: “Kıbrıs konusunda aldığı kararlara bağlı kalan TBMM, Kıbrıs Türkü ile dayanışmasında bütün imkanlarını seferber etmeye devam etmektedir.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi, KKTC – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin Ankara temasları sürüyor.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığındaki heyet temasları kapsamında TBMM Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Görüşmede Altuğra’nın yanısıra heyette bulunan Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı.

Görüşmede TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Orhan Erdem ve grup üyeleri de hazır bulundu.

Kabulde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC heyetini TBMM’de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu da bir süre ağırladıklarını ve kendisinin de ilk ziyaretini KKTC’ye yaptığını anımsattı.

Meclisler arasında yakın işbirliklerinin ilişkileri geliştirdiğini ifade eden Şentop, Kıbrıs Türk halkının egemenliğin TBMM’de üzerinde tartışması olmayan mevzuların en başında geldiğini vurguladı.

Şentop, TBMM’nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğini korunması ve Kıbrıs adasındaki gerçekler zemininde kalıcı bir barışın hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğunu söyledi.

Şentop: “Kıbrıs konusunda aldığı kararlara bağlı kalan TBMM, Kıbrıs Türkü ile dayanışmasında bütün imkanlarını seferber etmeye devam etmektedir.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün korunmasına yönelik mesajlarını en yüksek sesle vermesini önemli olarak gördüklerini kaydeden Şentop: “Cumhuriyet Meclis’in görünürlüğünün arttırılmasında bizler de gayret sarfediyoruz” dedi.

Şentop: “Meclislerimiz arasında tam bir istişare vardır. Kıbrıs Türkünün layık olduğu hukuki statüyü elde edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Cumhuriyet Meclisi’nin Sayın Başkanı’na, değerli üyelerine ve Kıbrıs’taki değerli kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum” dedi.

ALTUĞRA

Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında, Kıbrıs Türkünün tarih boyunca verdiği mücadeleden söz ederek, bugün gelinen noktada bir 50 yıl daha beklenemeyeceğini ifade etti.

Bundan sonraki görüşme masalarında konu başlığının federasyon olmadığını vurgulayan Altuğra, egemen eşit iki devlet statüsünde KKTC devletinin varlığı ve kararlılığını tüm dünyaya duyurmuş bulunduklarını söyledi.

Altuğra, Kıbrıs Türk halkının Anavatanın kucaklayıcı yardımlarını asla unutmayacağına dikkati çekerek her zaman içinde canlı tutarak aynı milletin iki devletin parlamentoları olarak ilişkileri her zaman sıcak tutacaklarını kaydetti.

Temaslarına yarın da devam edecek olan heyetin 4 Temmuz 2021 Pazar akşamı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.