Sera üreticilerine tazminat

Genel Tarım Sigortası Fonu “Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince, muhtelif tarihlerde meydana gelen sera fırtına zararı olan 5 üreticiye 5 ayrı sera için toplam 107,775 TL tazminat ödendiği bildirildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılırken, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.