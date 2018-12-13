Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanlığı yetkililerine sorular yöneltti



Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, KKTC Sağlık Bakanlığı idari kadrosuna yaptığı çağrıda, ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yasalar çerçevesinde denetlenen, denetlendikten sonra açılan ve düzenli denetimden geçen tüm özel sağlık kuruluşlarının isimlerinin açıklanmasını istedi.

Yetkililere “Denetlemekle yükümlü olduğunuz sağlık kuruluşlarını yasanın emrettiği şekilde denetliyor musunuz?” diye soran Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Kamuda görevli hekimlerin, yürürlüğe gireli 1 yıldan fazla olan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü gereği hangi sağlık kuruluşlarında hasta kabul ettiklerini, hastaların hekimlerine ulaşabilmelerini sağlamak ve hem kamu hekimi meslektaşlarımızın hem de hastalarının mağdur olmasını önlemek açısından kamuoyu ile paylaşır mısınız?

Göreve geldikten sonra Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü gereği hangi tüzel kişiler ile protokol imzaladınız?

Tüzel kişilerin ülkemizde hangi şartlarda sağlık kuruluşu açabileceğini biliyor musunuz? Tüzel kişilerin hiçbir yasal dayanağı olmadan çalıştırdığı sağlık kuruluşlarını denetleyip gereğini yapacak mısınız?”

KAMU HEKİMLERİNİN DURUMU...

Kamuoyuna yakın geçmişte yapılan açıklamada 1 Eylül 2018 tarihinden sonra kamu çalışanı hekimlerin artık sadece Anayasa Mahkemesi’nin emrettiği şekilde kamu hastanelerinde hizmet vereceğinin ifade edildiğini söyleyen Gardiyanoğlu, konuyla ilgili son durumun kendileriyle paylaşılmasını istedi.

“Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Yasası İç Düzenini (Haziran 2012) göreve geldikten sonra hiç okuma gereği duydunuz mu, bu yasa bilginizde mi?” diyen Gardiyanoğlu sorularına şöyle devam etti:

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA SEVK EDİLEN HASTALAR…

“Sürekli bozuk plak gibi özel sağlık kuruluşlarına sevk edilen hastalara devletin çok yüksek meblağlar ödediğini siz ve yandaşlarınız açıklıyorsunuz. Geçen yıl sevk edilen hasta profilini, nereye sevk edildiğini ve sevk edildiği yerde kimler tarafından takip edildiğini kamuoyuna açıklama cesaretiniz var mı?

Kamu hastanelerinde mesai kaçta bitiyor bunu kamuoyuna açıklar mısınız? Bunun yanında kamu çalışanı hekimlerinizin özeldeki mesaileri kaçta başlıyor? Bunu da kamuoyuna açıklayın ki kimsenin kafası karışmasın”

Gardiyanoğlu açıklamasının sonunda, sorularına ocak ayının ilk haftasına kadar yanıt verilmezse, ilgili cevapları kendilerinin kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.