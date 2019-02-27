Serbest Çalışan Hekimler Birliğinde görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı. Başkanlığa Remzi Gardiyanoğlu yeniden getirildi.



Birlikten verilen bilgiye göre, 23 Şubat’ta belirlenen Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımını şu şekilde yaptı: "Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Asbaşkan Dr. Orgun Deren, Genel Sekreter Dt. Tağmaç Özberk, Mali Sekreter Dr. Erol Dülger, Örgütlenme Sorumlusu Dr. Murat Önal,

Faal Üye Dr. Sibel İzel ve Dr. Cahit Cenksoy."