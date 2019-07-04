Serdar Denktaş'a yanıt verdi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, geçmiş hükümet döneminde hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında ‘yanlış uygulama’ yapıldığını hatırlatması, bunun üzerine Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş’ın bugün bir gazeteye; ‘ekonomik bir daralmanın içinde olunduğu için o dönem hayat pahalılığının üstünde ödeme yapıldığını’ savunmasına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan yanıt geldi. Amcaoğlu, Denktaş’ın bu açıklamalarının kendisini doğruladığını kaydetti.

Katıldığı bir televizyon programında konunun gündeme gelmesi üzerine konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; “öncelikle gerçekleri ifade ettiği ve bizleri doğruladığı için Sayın Serdar Denktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Amcaoğlu, geçmiş hükümet döneminde alınan bu yanlış uygulamanın bütçeyi zora soktuğunu da yinelerken; “hiçbir hükümetin gerçekleşen hayat pahalılığı ödeneği üzerinde ödeme yapma gibi bir şansı olmadığını da öngörmesi gerekirdi. İktisadi akıl bunu gerektirirdi” ifadelerini kullandı.

Şimdi yapılanın, geçmişte bile isteye veya bilmeyerek yapılan yanlışı düzeltmek olduğunu kaydeden Amcaoğlu, sendikaların da hükümetlerin paydaşı olduğunu bir kez daha yineleyerek karşılarında değil, yanlarında olması gerektiğini savundu; “yanlış yapılan bir uygulamayı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu düzeltiyorsa elbette tüm sendikaların buna alkış tutması lazım” dedi.

Ne hükümetin, ne de Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, ‘halkın cebine elini sokmak’ gibi bir gaile taşımadığının da bilinmesi gerektiğine işaret eden Maliye Bakanı Amcaoğlu, hükümetin görevi devralır almaz akaryakıtta düzenleme yaptığını zam yapmadığını, bunun yanında Elektrik Kurumu’nun zam talebine karşılık yine hükümetin inisiyatif kullandığını ve ‘zam’ konularını gündemlerine almadığının bilinmesini istedi.