Serdar Denktaş ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, makamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kılıçdaroğlu’nu ve beraberindekileri hem ülkemizde hem de bakanlığında görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Keşke daha iyi günlerimizden olsaydı. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz aslında doğal bir afet. Eksik altyapı, kuru iklime alışkın bir altyapı ve aniden bastıran felaketin yol açtıkları ortada. İnşallah gelecekte tekrarı olmaz” dedi.

Ülkenin etrafının doğal gaz nedeniyle kaynadığını ve farklı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Denktaş, Kıbrıs konusunda ne olup bittiğini noktasında da herkeste kafa karışıklığı olduğunu söyledi.

Denktaş, “Aslında artık iki toplumlu iki kesimli federasyon masasında olmamamız gerekiyor ama bütün dünya da herhalde Cumhurbaşkanımızı sıkıştırıyor” diyerek uzun süreli bir görüşme beklemediklerini belirtti.

KILIÇDAROĞLU

Kabul öncesinde dün sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Ahmet Kılıç’ın cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm ülkeye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek ölenlere rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, KKTC ziyaretinin önceden planlandığını yaşanan felaketi de dün televizyondan öğrendiğini belirtti.

Yaşanan ekonomik krizin en iyi analizini de Maliye Bakanı Denktaş’ın yapabileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Denktaş’a bu zor dönemde üstlendiği Maliye Bakanlığı görevinde başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, KKTC’nin mali olarak güçlenmesi siyaseten daha güçlü bir konuma gelmesinin en büyük arzularından olduğunu söyledi.