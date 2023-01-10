Serdar Denktaş’tan Amcaoğluna teşekkür

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Eski Maliye Bakanı ve DP eski başkanı Serdar Denktaş Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan Akşam Saati programına konuk oldu.
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11. Yıl dönümü yaklaşırken Anıt mezarın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Son 5 senedir kendi imkanlarıyla bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Denktaş hükümet tarafından ısrarla anıtın bakımının hiçbir belediyeye  verilmediğine vurgu yaptı. 
Yeni büyükelçinin bu işi halledeceğiz dediğini ifade eden Denktaş Gönyeli- Alayköy belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğluna teşekkür etti. Denktaş “Anıt mezarı yıllardır ilk defa temiz buldum” dedi.

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