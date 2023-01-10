Serdar Denktaş’tan Amcaoğluna teşekkür
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11. Yıl dönümü yaklaşırken Anıt mezarın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Son 5 senedir kendi imkanlarıyla bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Denktaş hükümet tarafından ısrarla anıtın bakımının hiçbir belediyeye verilmediğine vurgu yaptı.
Yeni büyükelçinin bu işi halledeceğiz dediğini ifade eden Denktaş Gönyeli- Alayköy belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğluna teşekkür etti. Denktaş “Anıt mezarı yıllardır ilk defa temiz buldum” dedi.
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