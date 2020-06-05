Serdarlı'da aracın içinden yılan çıkardılar

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, sosyal medya hesabından “5 Yıllık serüveninde bugüne kadarki en uzun, en kalın ve en ağır gufi yılanını Serdarlıda bir arabanın içerisinden aldıklarını” açıkladı.

Serdarlı bölgesinde bir vatandaşın aracına yılan girdi. Araç sahibi yılanı fark edince, durumuTaşkent Doğa Park'ına bildirdi. Kısa sürede olay yerine felen yetkili kişi 5 yıllık çalışmaları içerisinde en uzun en kalın ve en ağır gufi yılanı uzun uğraşlar sonucu süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkararak, doğal ortamına bıraktı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat'ın paylaşımı;

Taşkent Doğa Parkı'nın 5 Yıllık serüveninde bugüne kadarki en uzun, en kalın ve en ağır koca engerek(gufi) yılanını az önce Serdarlıda bir arabanın içerisinden aldık.

Bu olay aynı zamanda son 5 yılda araba içerisinden çıkarttığımız ilk gufi olarak kayıtlara geçti.

Yılana zarar vermeden bizi arayan ve yardımcı olan duyarlı tüm vatandaşlarımıza sevgiler ve saygılar.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 08:47