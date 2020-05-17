Serdarlı ve Koruçam’da da yangın çıktı.

Gönendere - Pınarlı arasında saat 11.30 sıralarında başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönendere - Pınarlı köyleri arasında çıkan yangında ilk tespitlere göre, yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve çok sayıda zeytin ağacı yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

SERDARLI’DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Serdarlı’da ise saat 12.30 sıralarında, köyün güney kısmında yol kenarında başlayan yangında ise, 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve zeytin ağaçları yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KORUÇAM’DA YANGIN…

Öte yandan öğle saatlerinde Koruçam köyü girişindeki arazide meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, harnup ağaçları ile arpa ekili bulunan arazide ilerliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.