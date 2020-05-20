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Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili tutuklama

Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili tutuklama
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Polis, pazar günü Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili bir kişiyi tutukladı  
Polis Basın Subaylığı, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde  Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan  arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından  yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde  söz konusu iki yangının O.B.(E-37) tarafından   çıkarıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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