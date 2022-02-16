Serdaroğlu: "Bu iş çözülmezse sokağa ineceğiz"

Kamuda çalışan 1400 taşeron işçisinin iki aydır maaş alamaması sabırları taşırdı. Evine ekmek götüremeyen işçilerin sesi olan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, isyan etti:

Sağlıkta çalışan taşeron işçileri, hademeler ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de aralarında bulunduğu 1400 taşeron işçisinin iki aydır maaş alamadığı söyleyen Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet kurma çalışmaları nedeniyle muhatap bulamamaktan yakındı. “Yeter artık. Koltuk pazarlıklarıyla kaybedecek zamanınız yok. Ortalık yangın yerine döndü. At pazarlığından vazgeçin. Hükümeti bir an önce kurun” diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

“Ortalık allem gallem. Ama halk, beyefendilerin hükümeti kurmasını bekliyor. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma görevini aldı. Birilerinin keyfini yapmaya çalışıyor. Vatandaş da bekliyor. Biri iki bakanlık ister, diğeri Kıbrıs meselesi der... Yeter artık. Bıçak kemiğe dayandı. Bekleyecek halimiz kalmadı.”

TAŞERON İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR

Kamuda kurulan taşeron düzeniyle yıllardır bozuk bir sistem yaratıldığına dikkat çeken Serdaroğlu, şunları söyledi:

Hademeler, sağlıkta çalışan taşeron işçileri ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de içinde olduğu 1400 taşeron işçisi iki aydır maaş almıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Okula giden çocuğuna harçlık veremiyor. İşe gidecek otobüs parası bulamıyor. Sorumlu kim? Şirket mi, devlet mi? Yaşanan bu sıkıntılar bize sorunun kaynağını net bir şekilde göstermiştir. Taşeron işçisi köle değildir. Ama bu sistem kölelik sistemidir. Hükümet bu yanlıştan bir an önce dönmeli, bu insanlar sendikalı olmalıdır.”

SİYASİLERE AÇIK ÇAĞRI

Hükümet pazarlığındaki siyasilere seslenen Serdaroğlu, “Yeter artık, memleket yanıyor. İnsanlar maaşını alamıyor. Ama muhatap yok.Bakanlık pazarlığını bırakın. Hükümet bir an önce kurulsun, bu işi çözsün. Aksi halde uyarıyorum. Taşeron işçisi hazır olsun. Sokağa ineceğiz. Kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz” dedi.