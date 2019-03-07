Serdaroğlu'ndan mesaj

Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Serdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1857 yılında emeklerinin karşılığını alamayan, çoğunluğu konfeksiyon işçisi olan kadınlar, New York’ta sömürüye karşı başlattıkları sendikal mücadele ile seslerini duyurdukları gündür.

New York’ta sömürüye karşı, konfeksiyon işçilerinin başlattığı ve sonuç alıcı eylem anısına 1975 yılında Birleşmiş Milletler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. 16 Aralık 1977 tarihinden itibaren de alınan karar sonucu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.

Bugün ülkemizde özellikle kamu sektöründe ve diğer kurum ve kuruluşlarda çalışanlara kadın – erkek ayırımı yapmadan yasalar karşısında eşit muamele görmektedirler.

Çok yakın geçmişte ülkemizin İngiliz Döneminde, çalışanlar arasında büyük çapta, kadın – erkek ayırımı vardı. Ancak şu anda çalışanlar arasında ayırım yapılmadan, yasalar karşısında eşit, ücretler eşit, özlük hakları eşit bir yaşam düzeyi vardır. İstihdamlar bile dünyada gelişmiş ülkeler düzeyindedir.

Ancak, Kıbrıs Türk kadını, siyasi platformlarda, parlamentoda, hükümette simgesel olarak temsil edilmektedir. Siyasal alanda, erkeklerle eşit şartlarda olabilmesi için donanımlı bir şekilde örgütlenmeleri gerekmektedir.

Kıbrıs Türk kadınının toplumda yeri çok önemlidir. Ülkemizin kalkınmasında, erkekler gibi katkı sağlamış, geçmiş mücadele sürecinde her türlü baskıya göçe ve birçok kayıplara karşı kendine düşeni yapmıştır.

“Cennet anaların ayakları altındadır” vecizesiyle, kadınların önemi bir kat daha artmaktadır.

Ne yazık ki toplumda ve aile bireyleri arasında bu kadar öneme haiz olan “KADIN” bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ölçüde şiddete tacize maruz kalmaktadır. Polis Genel Müdürlüğünün açıklamalarında yer alan kadına şiddet türleri, dudaklarımızı ürpermektedir. Bu da yasal, cezai tedbirler ve eğitimler ile önlenmesine gereksinim duyulduğunu göstermektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polis Genel Müdürlüğü ve medya açıklamalarından son yıllarda, kadına şiddet olaylarının arttığı gözlemlenmektedir. Yukarıda da belirttiğim gibi kadına şiddet konularında ciddi ve etkili, yasal, hukuki ve sosyal önlemler alınması gerekliliğine inanmaktayım.

“Kadınlarımız başımızın tacıdır” deyimini hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs Türk kadını ile dünya emekçi kadınlarının, Kadınlar Gününü en iyi dilek ve duygularla kutlar, kadına şiddet uygulamalarının sona ermesini dilerim."