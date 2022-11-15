Serdaroğlu’ndan mesaj…

Hür-İş Federasyonu ve Kamu – İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümünü yayınladığı mesaj ile kutladı.

Serdaroğlu mesajında şunları kaydetti: “Birlik ve Beraberlikle kendi kimliğimiz için kurulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 39 yaşında. Kıbrıs Türk halkı 39 yıldır olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğünden, demokratik, laik duruşundan taviz vermeden varlığını sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunar, tüm şehitlerimizi rahmetle ve özlemle anarız.”