Serhatköy'de "Sokak Operasyonu"

Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri “Sokak Operasyonu” düzenledi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kullanımındaki araçta yaklaşık 70 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35 bin 950 TL 60 Sterlin ve 300 ABD Doları nakit para bulunan M.N.Ç.(E-46) tutuklandı

Ani rahatsızlık sonucu ölüm

İskele’deki bir otelin odasında müşteri olarak bulunan Vladımır Trasak (E-73) bugün geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Cep telefonu hırsızlığı

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede, 14 Eylül’de cep telefonu çalınmasıyla ilgili işminin baş harfleri M.F.A.A.S.(E-31) olan bir kişi tutuklandı.

Bafra’da yangın

Bafra Köyünün kuzey tarafında bulunan elektrik trafosunun aşırı yüklenmesi sonucu, dün 15.00 sıralarında elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan üç ayrı noktada yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarda 7 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar yandı, 4 adet zeytin ile 2 adet harnup ağacı da zarar gördü.