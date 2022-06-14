Ser’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Ser’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı
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 İkametgahı içerisinde cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden, Kurtuluş’ta sakin 41 yaşındaki Hasan Ser’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Ser’in kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

- 27 Mayıs’tan beri kayıp olan Akçul bulundu

Polis Basın Subaylığı, 27 Mayıs tarihiden beri haber alınamayan 66 yaşındaki İbrahim Akçul’un bulunduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor.

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