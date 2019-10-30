Serkan Özcezarlı için tören düzenlecek

Eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen uçakta hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı için Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Spor Dairesi’nin ve Hava Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla yarın saat 10.00 da Hava Sporları Federasyonu’na ait Geçitkale’deki hangar önünde bir tören düzenlenecek.

Deneyimli Pilot Serkan Özcezarlı için yarın saat 10:00’da Geçitkale’deki Hava Sporları Federasyonunda düzenlenecek olan törenin ardından, Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Serkan Özcezarlı’nın naaşı Cihangir mezarlığına defnedilecek.

Aynı uçakta eğitim yaptıkları sırada hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya’nın naaşı ise ailesinin isteği üzerine İzmir’de defnedilmek üzere bu akşam 20.45’te İzmir’e götürülüyor.