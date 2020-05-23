Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tüm halkın bayramını kutladı, “Sevdiklerinize sımsıkı sarılacağınız nice bayramlar olsun. Bu bayram, yine mesafe ve kalabalık kuralına dikkat edeceğiz” dedi.

Taçoy, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajında, “Bir Ramazan Bayramı’na daha 11 ayın Sultanı Ramazan ayını geride bırakarak giriyoruz. Allah, orucunu tutan, ibadetini yerine getiren herkesin dualarını kabul etsin” diyen Taçoy, ülke olarak içerisinden geçilen bu zor dönemin birbirine kenetlenmeyi, birbirlerini korumayı ve geleceği de el ele inşa etmeyi öğrettiğini kaydetti.



Siyasette elbette rekabet olacağını belirten Taçoy, “Amaç, bu ülkenin geleceği ise, amaç insanımızın bu topraklarda refah ve mutluluğu ise, amaç vatan bildiğimiz bu topraklarda Anavatan Türkiye ile el ele, gönül gönüle bir bütün olmak ise, bu rekabeti de sürdürmeye devam edeceğiz. Biz siyasetçiler de buna örnek olacağız” dedi.



Zor günlerin geride bırakılıyor olunduğunu belirten Taçoy, “Biliyoruz ki, bu zor günler kısa sürede bitmeyecek. Ama bizler, bu zorlukların üstesinden gelmek için varız. Kenetleneceğiz, bir olacağız, birbirimizi daha iyi koruyacağız” ifadelerini kullandı.



Gönül birliği çağrısı yapmaya devam edeceğini, tüm zorlukların üstesinden ancak bu şekilde geleceklerine inandığını ifade eden Taçoy, ülkenin sorunlarını aşması için, gereğini yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Taçoy, “Sayın Başbakanımız, kabinedeki arkadaşlarımız da bu düşünce içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bayramlar, bu gönül birliğini hatırlatır bizlere. Daha nice bayramlar, büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinizin yanaklarından öpeceğiniz, sevdiklerinize sımsıkı sarılacağınız nice bayramlar olsun. Bu bayram, yine mesafe ve kalabalık kuralına dikkat edeceğiz” dedi.