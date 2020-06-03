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Sevenleri yasa boğuldu...Semra Tahsin hayatını kaybetti

Sevenleri yasa boğuldu...Semra Tahsin hayatını kaybetti
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Ülkemizin sevilen seramik sanatçılarından Semra Tahsin hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin aktif isimlerinden biri olan Semra Tahsin'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Tahsin’in cenazesi bugünGönyeli Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli mezarlığında toprağa verilecek.

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YORUMLAR
Emine Çaltinoğlu
Emine Çaltinoğlu - 30 dakika Önce

Haya dolu iyi insan Ölüm ona hiç ama hiç yaķışnadı Ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Malesef sözün bittiği yerdeyiz .Yaslı ailesine sabırlar diliyorum. Onu hiçbir zamandan unutmayacağız. O hep kalbimizde yaşayacak. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun inşAllah.

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