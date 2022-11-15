“Sevgi Evi Projesi” temeli atıldı



Devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamak amacıyla uygulamaya konacak “Sevgi Evi Projesi”nin temeli atıldı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde hayata geçecek projenin temeli, Başbakan Ünal Üstel, Çağıner ailesi ve bakanların katılımıyla yapıldı.

Lefkoşa Haspolat bölgesinde yer alan Sevgi Evi Projesi’nin temel atma törenine, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer bakanlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, açılış konuşmasını Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli heyeti başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı. Kavuklu, devletin 39. Yıl dönümünde, bu onurlu günde yaptıkları temel atma töreninden mutluluk duyduğunu söyledi.

Kavuklu, merhum annesinin yardımseverliğinden bahsederek, bu projeyi; anneleri adına kalıcı bir eser yaratmak amacıyla hazırladıklarını kaydetti.

Kavuklu, projenin, 75 oda, kütüphane, çalışma eğitim aktivite salonu, mutfak, yemekhane, spor imkanı içereceğini ifade etti, Devlet koruması altındaki çocuklarla ev ortamında bir yaşam sunacaklarını belirtti, Vakıflar İdaresi, Çalışma Bakanlığı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, Tangül Çağıner Vakfı’nın desteğine teşekkür etti, buradaki imarın tamamlanmasının ardından Çağlayan Çocuk Yuvası’nın buraya taşınacağını söyledi.

Taçoy, araziyi vakfa bağışlayan Ali Alibaba’ya teşekkür etti, rahmet diledi. Taçoy, çocukların burada yapılacak aktivitelerle topluma daha faydalı bireyler olarak geleceğe yönelik yetişeceklerini kaydetti.

Amaçlarının, insanların geleceğe dert çekmeden rahat refah içinde adım atması olduğunu ifade eden Taçoy, bu yönde atılan adımlara teşekkür etti. Taçoy, devlet olarak sadece bugüne değil geleceğe yönelik yatırımlara önem verdiklerini, özellikle çocukların geleceğe iyi yetişmiş bireyler olarak adım atmasına önem verdiklerini söyledi.

Taçoy, binanın 23 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmasını hedeflediklerini de ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel de, güzel anlamlı bir günde, KKTC’nin 39. Yıl dönümünde gerçekleştirdikleri bu temel atma töreni ile çocukları artık koğuş değil, ev ortamında yetişmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

Üstel, Çağıner ailesine ülkeye her alamda yaptığı yatırımlardan ötürü teşekkür ederek, takdir etti, ayrıca Ali Alibaba’yı andı.

Ülkede reformlar icraatlar yapacaklarını, hizmeti herkese eşit götürmek, ülkede eksik ne varsa tamamlamak için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Üstel, 2026 yılına kadar tüm projeleri halkın refahı mutluluğu için yapacaklarını ülkeye kazandıracaklarını söyledi.

Üstel, bugün imza atılan bu güzel projede, Çocukların burada mutlu huzurlu yaşaması geleceğe emin adımlarla bu güzel tesiste yetişmeleri için çalışacaklarını söyledi.

Üstel, Türkiye’de geçen gün düzenlenen terör saldırısını anımsatarak, terörü lanetledi, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde hayata geçecek “Sevgi Evi” Projesi, devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamak amacıyla uygulamaya konacak.

Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan tesis, devletin himayesindeki çocuklar için sosyal bir tesise dönüştürülecek.