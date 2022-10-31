Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun ilk spikerlerinden Sevilay Direkoğlu hayatını kaybetti.

Gazeteci - yazar Ahmet Tolgay, onu şu sözlerle anlattı:

"Yaşam sevincinin, mesleğindeki başarının ve pozitif enerjinin en güzel örneklerinden biriydi o... Şok bir ölümle onu da yitirdik ve toplumsal zenginliğimiz bir kez daha ağır kayba uğradı... İlk gençlik günlerinden itibaren çalışan, üreten ve başaran kadınlarımız içinde bir rol model olarak yükselen Sevilay Direkoğlu yayıncılık tarihimizdeki "ilk"lerdendi... Toplumsal tarihimize televizyon ve radyo spikeri olarak, programcı olarak silinmez damgasını vurmakla kalmamış, hem Kıbrıs'ta ve hem de eşi merhum sanatçı - eğitimci Fikri Direkoğlu ile birlikte bulunduğu Londra'da nice toplumsal aktivitenin içinde başarısıyla ve çevresine verdiği sinerjik ilhamla yıldız gibi yükselmişti... İlerleyen yaşlarında da sosyal aktivitelerin içinde heyecanla çabasını esirgemeyen sevgili Sevilay Direkoğlu daha 3 gün önce sosyal medyada bilfiil çalıştığı Beşparmak eteklerindeki bahçesinden güzel görüntüler paylaşmış ve hepimizi uğraşa, durmamacasına üretime davet etmişti... Her zaman yaşam dolu ve sevgi saçıcıydı... Efsane Kıbrıs Türk kadını... Girdiği her ortama sinerjisini saçmaktaydı... Onun kaybına inanmak o kadar zor ki!.. "Ruhu şad, mekânı cennet olsun" demekten başka elimizden ne gelir ki artık... Birbirlerine çok yakışan, birbirlerini tamamlayan örnek çift idiller... Sevgili Fikri'sine cennette kavuştu... İkisine de sonsuz rahmetler..."