Sevindiren haber: Ekinci’nin testi negatif çıktı

Lapta’da çocuğunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gözlem altına alınan Mustafa Seten Ekinci’nin test sonucu negatif çıktı.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Ekinci, “Hayatım boyunca hep pozitif oldum, ilk kez negatif oluyorum ve bundan mutluyum” dedi.

Ekinci’nin paylaşımı şöyle:

“Hayatım boyunca hep pozitif oldum. İşimde, hayata bakış açımda, cinsel tercihlerimde, ailemde, arkadaşlarımda, sosyal hayatımda, siyasette, gelecek planlarımda hep pozitif oldum. İlk kez negatif oluyorum ve bundan mutluyum. Covid-19 negatif. Yakında görüşürüz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 20:52