Seyahat Acenteleri Orhan Tolun’la devam dedi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)’ın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Sanayi Odasında gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)’ın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçim sonrasında Orhan Tolun Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı görevini oy birliğiyle kazanarak görevini devam ettirme yetkisini aldı.
Kazanan ekip şöyle:
Başkan : Orhan Tolun
Oğuz Akançay
Gökalp Alperler
Tolga Rahvancıoğlu
Doğan Yalkı
Artunç Gürkut