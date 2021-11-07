Seyahat Acenteleri Orhan Tolun’la devam dedi

Seyahat Acenteleri Orhan Tolun’la devam dedi
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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)’ın  32. Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Sanayi Odasında gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)’ın  32. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçim sonrasında  Orhan Tolun Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığı görevini oy birliğiyle kazanarak görevini devam ettirme yetkisini aldı.

Kazanan ekip şöyle:

Başkan : Orhan Tolun

Oğuz Akançay

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Ömer Beyoğlu

Gökalp Alperler

Tolga Rahvancıoğlu

Doğan Yalkı

Artunç Gürkut

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