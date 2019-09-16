Seyir halindeki araç yandı

Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada, Erülkü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.15 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Erülkü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamamen yandı.

Yangın yoldan geçmekte olan duyarlı bir su tankeri sürücüsünün müdahalesi sonucu söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.