İsmail Mohammad, EN 527 plakalı salon araçla Pamuklu – Çayırova anayolunda Karpaz-İskele istikametinde giderken yolun sağ kısmından derin bankete inip geri dönüş yapmaya çalışırken araba lastiklerinin kuru otlara kayarak sürtünmesi sonucunda yangın çıktı.
Bu sabah 04:00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde EN 527 plakalı araç tamamen yandı. Soruşturma sürüyor.
Seyir halindeki araçta çıkan yangında araç tamamen yandı
İsmail Mohammad, EN 527 plakalı salon araçla Pamuklu – Çayırova anayolunda Karpaz-İskele istikametinde giderken yolun sağ kısmından derin bankete inip geri dönüş yapmaya çalışırken araba lastiklerinin kuru otlara kayarak sürtünmesi sonucunda yangın çıktı.
YORUM EKLE