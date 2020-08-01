Seyir halindeki araçta çıkan yangında araç tamamen yandı

İsmail Mohammad, EN 527 plakalı salon araçla Pamuklu – Çayırova anayolunda Karpaz-İskele istikametinde giderken yolun sağ kısmından derin bankete inip geri dönüş yapmaya çalışırken araba lastiklerinin kuru otlara kayarak sürtünmesi sonucunda yangın çıktı.

Bu sabah 04:00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde EN 527 plakalı araç tamamen yandı. Soruşturma sürüyor.