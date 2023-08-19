Seyis için Dev-iş binasında tören düzenlendi

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanı Mehmet Seyis, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün hayatını kaybeden Seyis için Dev-İş binasında tören düzenlendi. Törene, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bazı milletvekilleri, siyasiler, sendika başkan ve temsilcileri ile Güney Kıbrıs’tan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus ve Seyis’in yakınları katıldı.

Törende, Seyis’in kabri başında sırayla nöbet tutuldu. Mehmet Seyis'in cenazesi konuşmaların ardından alkışlarla defnedileceği Mağusa Mezarlığı'na uğurlandı.

-Felek

Dev-İş eski başkanı Hasan Felek anma töreninde yaptığı konuşmada, “Yoldaşımız Mehmet Seyis’i kaybetmenin acısı içindeyiz” diyerek, Seyis’in yaşamı boyunca sınıf mücadelesinin en ön saflarında kavga verdiğini kaydetti.

Seyis’in mücadelesi, ilkeleri, cesareti, özverisi ve dürüstlüğü ile sendikal mücadelede örnek alınacak bir yoldaş olduğunu vurgulayan Felek, Mehmet Seyis’in nerede bir direniş varsa orada, nerede bir grev varsa en önde olduğunu dile getirdi.

Seyis’in haksızlıklara karşı tahammülsüz olduğunu belirten Felek, toplu iş sözleşmesi masalarında iyi bir müzakereci olduğunu söyledi. Seyis’in bütün bu özellikleriyle sendikal mücadelede büyük izler bıraktığını kaydeden Felek, Seyis’in ülkenin yeniden birleştirilmesi ve federal Kıbrıs kavgasında ilkeli duruşundan asla taviz vermediğini ifade etti.

-“İlkelerinden ve düşüncelerinden bir milim bile sapmadı”

Mehmet Seyis’in tehditlerin, baskıların olduğu dönemlerde kimseye boğun eğmediğini, dik durduğunu belirten Felek, “İlkelerinden ve düşüncelerinden bir milim bile sapmadı… Yoldaşımızın ilkelerini ve ideallerini işçi sınıfı mücadelesinde yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dünyanın dört bir yerinden Mehmet Seyis için taziye mesajları geldiğini ifade eden Hasan Felek, mesajları da okudu.

-Haralambus

PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus da, Mehmet Seyis’in, tüm yaşam sürecinde öncü bir devrimci olduğunu ifade etti.

Haralambus, “Günümüzde pek çok kavramın anlam ve önemini yitirdiği, ideolojik ve siyasi rakiplerimizin kasıtlı olarak sendikal ve siyasi mücadeleleri değersizleştirmeye veya önemsizleştirmeye çalıştıkları koşullarda Mehmet Seyis gibi insanların hepimize sundukları kişisel örnek büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Mehmet Seyis’in ağır bedeller ödediğini dile getiren Haralambus, ancak Seyis’i karakterize eden iki ana unsur olan sınıf bilinci ve hayatın diyalektik analizi temelinde Seyis’in bu yolu bilinçli olarak seçtiğini kaydetti.

-“Ortak eylemler Mehmet’in mührünü taşımaktadır”

“Mehmet, ortak mücadelelerimizdeki bir kardeştir” diye konuşan Haralambus, Seyis’in, sendikalar arasındaki kardeşlik ve meslektaşlık ilişkilerinin pekişmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Haralambus, “Ortak eylemler Mehmet’in mührünü taşımaktadır… Bize bıraktığı miras çok ağır ama bunu omuzlarımızda yükseltmeliyiz” şeklinde konuştu.

-Aşam

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam da, “Bugün hepimiz için çok zor bir gün, çok üzgünüz ve eksik hissediyoruz” diyerek, konuşmasına başladı.

Seyis’in mücadelesine duyduğu saygıyı rakiplerine karşı da duyduğunu dile getiren Aşam, Seyis’in, fikirsel olarak anlaşmasa da insan olarak herkesi sevdiğini ve herkesin yanında olduğunu söyledi.

-“Hepimizin öğretmeniydi”

Seyis’in, kendi kendini yetiştirdiğini ifade eden Aşam, “Hepimizin öğretmeniydi, sınıfsal mücadeleyi ondan öğrendik, barış, demokrasi mücadelesini ondan öğrendik” dedi.

Mehmet Seyis’in, her şeyin özünde sınıfsal mücadeleye inandığını belirten Aşam, Seyis’in mücadelesinin, işçilerin, ezilenlerin ve barışın mücadelesi olduğunu kaydetti.

Seyis’in, fikirleri, öğretileri, düşünceleri, inancı ve mücadelesinin her zaman olduğu gibi kendilerine ışık tutacağını dile getiren Aşam, “İçin rahat olsun Mehmet abi mücadelen bitmedi” dedi.