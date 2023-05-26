Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşları dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri konusunda uyardı. Bakanlık, bu amaçla açılmış iki sitenin daha tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, seyrüsefer harcını internetten ödemek isteyen ve Google üzerinden “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahiplerinin, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri ile karşılaştığı ifade edildi.

Son olarak, yine aynı amaçla “e-odeme.com” ve “e-bubgov.mobi” adlarını kullanan iki internet sitesinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, söz konusu sitelerin engellenmesi için hemen harekete geçtiği kaydedildi.

Motorlu araçların seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait “https://online.vergi.gov.ct.tr” adresi olduğu vurgulanan açıklamada, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi “www.bub.gov.ct.tr” üzerinden de bağlantı verildiği belirtildi.

Açıklamada, araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları istendi.