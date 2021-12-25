Seyrüsefer harçları için yasa gücünde kararname yürürlükte

"Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde 31/12/2020 Tarihine Kadar Tahakkuk Eden Tüm Seyrüsefer Ruhsat Harcı ve Muayene Harcı Ödemelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, “Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle halkın ödeme güçlüğü yaşadığından ve buna bağlı olarak devlet bütçesinde halk tarafından yapılamayan ödemelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde 31 Aralık 2020’ye kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden 25 Ocak 2022’ye kadar ödeme yapılması kaydıyla gecikme zammı alınmaması ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden 25 Ocak 2022’ye kadar ödeme yapılması kaydıyla normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde yaptırılmayan muayene harcı arasındaki farkın yarısının alınması” amacıyla hazırlandı.