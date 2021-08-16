Sezai Sezen'in test sonucu pozitif

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sezen'in açıklaması şöyle:

Değerli dostlarım herkese sağlıklı günler diliyorum. Maalesef çağımızın hastalığı olan Covid 19 la alakalı , pazar günü test yaptırdım ve bugün itibariyle testimin pozitif çıkması üzerine sabah pandemi hastahanesine gittim. Hastahanede öncelikle akciğer filmim çekildi ve çok şükür ki ciğerlerimde hiç bir sorun yok. Tabii ki çift aşı yaptırmış olmam hastalığı hafif atlatıyor olmamda önemli bir etken. İnşaallah bu süreci hafif olarak atlatabilirim. Ve aşı yaptırmayanlara tavsiyem lütfen aşınızı yaptırın zira anlaşılıyor ki bu hastalık zamanla hepimizi yakalayacak.

Şu an kolumda Türkcell bilekliğim (güzel bir uygulama) 10 gün boyunca evde karantinadayım. Ama online olarak çalışmaya devam. Çok şükür sağlığım gayet iyi. Tüm hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.

Öyle bir andı bu resim Hastalıkta olsa yüzümüzden gülümseme kalbimizden merhamet eksik olmasın