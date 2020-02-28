Sezin Çuvalcıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Vakıflar İdaresi eski müdürü ve TMT Derneği Yönetim Kurulu üyesi Soner Çuvalcıoğlu'nun kızı Sezin Çuvalcıoğlu hayatını kaybetti. 4 aydır amansız bir hastalığa yenik düşen Sezin Çuvalcıoğlu, dün hayata gözlerini yumdu. 56 yaşında vefat eden Sezin Çuvalcıoğlu’nun cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.



