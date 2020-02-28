Vakıflar İdaresi eski müdürü ve TMT Derneği Yönetim Kurulu üyesi Soner Çuvalcıoğlu'nun kızı Sezin Çuvalcıoğlu hayatını kaybetti. 4 aydır amansız bir hastalığa yenik düşen Sezin Çuvalcıoğlu, dün hayata gözlerini yumdu. 56 yaşında vefat eden Sezin Çuvalcıoğlu’nun cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Sezin Çuvalcıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Vakıflar İdaresi eski müdürü ve TMT Derneği Yönetim Kurulu üyesi Soner Çuvalcıoğlu'nun kızı Sezin Çuvalcıoğlu hayatını kaybetti. 4 aydır amansız bir hastalığa yenik düşen Sezin Çuvalcıoğlu, dün hayata gözlerini yumdu. 56 yaşında vefat eden Sezin Çuvalcıoğlu’nun cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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