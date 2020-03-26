Sibel Tatar: “Başbakan ve bakanlar asgari ücret alsın! Ayrım yapmadan herkese katkı yapılsın”

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ekonomik tedbir paketiyle ilgili yorumda bulundu.

Sibel Tatar, başbakan ve bakan maaşlarının net asgari ücrete indirilmesi önerisinde bulundu. Bu yöntemle özel sektör çalışanlarına verilecek bin 500 TL’lik katkının üçüncü ülke vatandaşlarına da verilebileceğini açıkladıç

Siber Tatar'ın sosyal medyada ki açıklaması şöyle;

“Çok üzgünüm zira günlerdir bu konuyu konuşuyorduk Ersin ile; tüm devlet çalışanlarının (müdür, müsteşar, müşavir, bakan, başbakan vs) maaşları net asgari ücret kadar olsun ve üçüncü ülke vatandaşlarına da özel sektör çalışanlarına verilen bin 500 TL’lik katkı verilsin ve ayırım yapılmasın. Bu zor günlerde hepimiz sağlıkta da maaşta da biriz ve bir olmalıyız. ‘Komşusu açken tok yatan biz den değildir’ Hz. Muhammed”