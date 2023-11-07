Sibel Tatar, “Girişimci Motivasyon Cafe” etkinliğinde konuştu: “Kadın iş gücünden daha fazla faydalanılmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi’nin düzenlediği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün konuşmacı olarak katıldığı “Girişimci Motivasyon Cafe” etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, güçlü kadın rol modellerini davet edip kadın girişimcilerin motivasyonunu sağlayarak güçlendirilmesini sağlamak için yapılan bu etkinlikten dolayı KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Kadın Girişimciler Başkanı Yaprak Özyalçın ve oda yöneticilerini tebrik etti.

Kadın girişimcinin Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için önemli olduğuna işaret eden Sibel Tatar, toplumun gelişmesi için örnek kadın girişimcilerin sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

Sibel Tatar, kadın için iş hayatında olumsuz bir durum olsa da kadın girişimci sayısını artıracak iki olumsuz durumdan birinin, özel sektörde yöneticilerin kadın istihdam etmek istememeleri olduğunu; diğerinin ise iş hayatında kadının yükselmesini engelleyen “cam tavan” sendromunu yaşamış olması olduğunu belirtti.

Kadın çalışanların özel sektörde erkeklere göre daha az istihdam edildiğini anlatan Sibel Tatar, bu durumun kadınları girişim yapmaya yönlendirdiğini kaydetti.

“Girişimci, hayalini kurduğu işi, çok çalışarak içinde var olan cesaret ile hayata geçirendir” diyen Sibel Tatar, ancak kadın girişimci için bu durumun yeterli olmadığını, kadın girişimcinin aynı zamanda çözmesi gereken ekonomik, sosyal ve ailesel sorunları da bulunduğunu ifade etti.

Kadın girişimcinin özel tanıma sahip olmasının nedeninin erkeklere nazaran çok daha ciddi engellerle karşılaşması olduğunu anlatan Sibel Tatar, kadınların annelik içgüdüsünden gelen titizlik ve sabra sahip olduğunu aktardı.

El işi ve hellim üreticiliği gibi kadınlara atfedilen evde yapılan mesleklerin de olduğunu dile getiren Sibel Tatar, kadınının iş hayatında kalabilmesi ve devletin kayıt dışı ekonomiyi önlemesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

İş kurmak ve geliştirmek için kredilendirmeye bakıldığında kadınların kendi öz kaynaklarını kullandığının görüldüğünü anlatan Sibel Tatar, kadın girişimcinin desteklenmesi için kredi konusunda kolaylık sağlanması gerektiğini savundu.

Sibel Tatar, verilere bakıldığında kadınların yaptıklarının değerinin tam bulmamasının üzücü olduğunu ifade etti.

20 bin kayıtlı devlet çalışanı olduğunu belirten Sibel Tatar, kamuda kadın istihdamının özel sektöre göre daha yüksek olduğunu, devlet memurluğunun en çok tercih edilen olmasının girişimciliğin ne kadar yetersiz olduğunu da gösterdiğini söyledi.

Kamu sınavlarında kadınların erkeklere göre daha başarılı olduklarını dile getiren Sibel Tatar, geliri yüksek bazı meslek dallarını kadınların tercih etmediğini ve bunun teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Üst kademe devlet çalışanlarına bakıldığında 158 yöneticiden 53’ünün kadın olduğunu aktaran Sibel Tatar, 2022 yılı hane halkı iş gücü anketinde ise kadınların yüzde 36.9’unun iş gücüne katıldığını dile getirdi.

Kadın iş gücünden daha fazla faydalanılması gerektiğine dikkat çeken Sibel Tatar, kadın girişimci sayısının ülkede artmasını temenni etti.

Sibel Tatar, etkinlikte Türkiye’nin ilk yerli akaryakıt şirketini kuran aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olan Nurten Öztürk’ü dinleyecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Sibel Tatar sözlerini; film, televizyon ve tiyatro oyuncusu Meryl Streep’in ‘Bir işin konuşulmasını istiyorsan erkeğe söyle, bir işin yapılmasını istiyorsan kadına söyle’ sözüyle tamamladı.