Sibel Tatar öncülüğünde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne iki adet diyaliz makinesi hibe edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne 2 adet diyaliz makinesi hibe edildi.

Sibel Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile birlikte bu sabah hastaneye giderek, hibe edilen makinelerden hizmet alan hastaları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti

Tatar ve Altuğra diyaliz makinesi konusunda kurs alan hemşirelere de sertifikalarını verdi.

-Göksu

Ziyarette ilk sözü alan Gazimağusa Başhekim Yardımcısı Eyüp Göksu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar öncülüğünde iki diyaliz makinesi hediye edildiğini belirterek, teşekkür etti.

Göksu, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin ülkenin diyaliz bölümü olan 3 hastanesinden biri olduğunu kaydederek, hastaneye hediye edilen iki makineyle birlikte diyaliz makinesi sayısının 14’e yükseldiğini söyledi.

Bunun hizmet kalitesini artıracağını kaydeden Göksu, haftanın 7 günü sabah 07.00 gece 21.00 arası 53 hastaya hizmet verdiklerini ifade etti.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, hemodiyaliz servisinin önemli bir servis olduğunu ve hayati önem taşıdığını vurguladı.

Altuğra, 4 hastanedeki toplam 65 diyaliz makinesiyle 290 hastaya hizmet verildiğini belirterek, hastalara daha konforlu sağlık hizmeti sunmak için ekip olarak dayanışma ruhuyla çalıştıklarını ifade etti.

İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar önderliğinde Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne iki diyaliz makinesinin bağışlandığını kaydederek, Sibel Tatar’a teşekkür etti

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, son zamanlarda dünyada ve ülkede böbrek hastalarının arttığını ve hastanelerde daha çok diyaliz makinelerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Tatar, bu ihtiyacı karşılamak için Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne iki diyaliz makinesi hibe ettiklerini kaydetti.

Tatar bugün ziyaret ettikleri hastalarda bu cihazların kullanıldığını görmekten memnun olduklarını söyledi.

Tatar, bütün eksikliklerin giderilmesi konusunda hükümet ve Sağlık Bakanının elinden geleni yaptığını ancak her şeyi de devletten beklememek gerektiğini söyledi. Tatar, birçok hayırseverin bundan sonra da bir çok konuda gereken katkıyı koyacağına inandığını kaydetti.

Hastanede anjiyo makinesine de çok büyük ihtiyaç olduğunu öğrendiğini söyleyen Tatar, “İnşallah ona da katkı koyacak kişiyle hastalarımız ve hastaneyi daha çok rahatlatmış olacağız diye düşünüyoum” dedi.

Sibel Tatar, makinelerin getirilmesinde, kurulmasında ve personelin eğitimine yardımcı olan firma temsilcisi Sait Avcı’ya da teşekkür etti. Tatar, makinelerin hastane ve hastalara hayırlı olması dileğinde bulundu.