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Siber: “Başka komiteler kurulsa bile ayrı açıklamalar yapılmamalı”

Siber: “Başka komiteler kurulsa bile ayrı açıklamalar yapılmamalı”
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Meclis eski başkanı Sibel Siber, Koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sibel Siber’in açıklaması şöyle:

“Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde yapıcı eleştiriler, fikir ve düşünceler kriz yönetimine katkı sağlar. Devlet organlarının bu dönemde uzlaşı halinde, halkla iletişimde tek ses vermesi önemlidir. Uzmanlardan oluşturulmuş tek bir üst kurul, Coronavirüs Bilim Kurulu önemliydi. Bu öneriyi yapmıştım ve değerlendirildiğini memnuniyetle gördüm. Bilim Kurulu kuruldu. Kurul’da olması gereken başka uzmanlar varsa davet edilip Kurul güçlendirilmelidir. Ama başka komiteler kurulsa bile ayrı açıklamalar yapılmamalı, varsa farklı görüş ve düşünceler Bilim Kurulu’na iletilmeli, istişare edilmelidir. Tek ses olarak halka ulaşılmalıdır….Bu dönemde “biz” olmayı başarabilmeliyiz… Sevgi ve saygılarımla…”

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