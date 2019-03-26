Siber'den Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yanıt

Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve eski Başbakanlardan Sibel Siber, devlet yönetiminde Anayasal görev ve sorumluluklara göre hareket edilmesinin kurumsallaşma adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Sibel Siber, yapıcı eleştirilerin demokrasinin bir gereği olduğunu ve kimseye zarar vermediğini, dikkate alındığında olumlu katkı sağladığını kaydederek, “Son katıldığım televizyon programında birçok konuyla ilgili düşünce, öneri ve eleştirimlerimde bu yönde idi” ifadelerini kullandı.

Siber açıklamasında şöyle dedi:

“Hal böyle iken, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eleştirilerimin belli bir amacı olduğu ve kendi amacıma zarar vereceğim ifade edilmiştir. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştır: ‘Meclis Eski Başkanı Sibel Siber’in belli bir amaçla gündemde kalma çabasını anlayışla karşılamakla birlikte tamamen haksız bir zemin üzerinden yaptığı bu tür açıklamaların Sayın Cumhurbaşkanı’na değil, sadece kendisine zarar vereceğini düşünmesini salık veririz’ Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun resmi açıklamasında şahsım için kullanılan ifade ve üslubun yorumunu siz değerli halkımıza bırakıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı, kendisine verilen nüfus verilerinin yanlış olduğu iddiasında bulunmuş ve Anayasal yetkileri ortadayken halka şikayet etme yolunu seçmiştir. Daha sonra İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın iddialarını yalanlamış ve bu karşılıklı yalanlamalar, kanımca makamlar da itibar kaybına neden olmuştur. Bunları ifade ettiğim konuşmamda, son MTG- Salamina Maçı ile ilgili olarak da kurumsallık yerine, tam bir dağınıklık yaşandığını ve sürecin başarısızlıkla yönetildiğini ifade ettim. Cumhurbaşkanı’nın kendi Devleti’nin başı olduğunu ve şikayet ettiği konularda Anayasal yetkilerini kullanabileceğine vurgu yaptım. Devlet ciddiyetinin bunu gerektirdiğini, bir muhalefet lideri gibi konuşmakla sorunları çözemeyeceğini ve halkta var olan güvensizliği derinleştireceğini ifade ettim”.

Hem Başbakanlık dönemimde, hem Meclis Başkanlığı dönemimde sorumluluk ve gayretle, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle ekip ruhuyla çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Siber, daha iyi bir yönetime, daha kurumsal bir yapıya kavuşmak için çaba ortaya koymaktan başka bir amaç gütmediğini kaydetti.

Siber, “Halkımızın yaşam kalitesine olumlu katkısı olacak tüm konularda duyarlılık ve sorumlulukla hareket etmeyi, gerektiğinde yapıcı eleştiriyi, toplumsal görev olarak bildiğimi bir kez daha belirtmek isterim” dedi.