Siber: "Ev ortamında veya evin bahçesinde en az 20 dakika yürümeliyiz"

Eski Başbakan ve Meclis Eski Başkanı Dr.Sibel Siber,sosyal medya hesabından sağlık konusunda uyarıda bulundu.Siber, "Toplumsal sağlığımız için 15 gün evde kalacağımız için mutlaka ev ortamında veya evin bahçesinde en az 20 dakika yürümeliyiz,bir de bol bol su içmeyi ihmal etmeyelim"dedi.

İşte o açıklaması;

İyi pazarlar dileyerek zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde küçük ama önemli bir sağlık uyarısı yapmak istiyorum. Toplumsal sağlığımız için 15 gün evimizdeyiz. Yalnız bu sürede ister kitap okuyalım, ister bilgisayar veya TV başında olalım, nasıl vakit geçirirsek geçirelim kesinlikle uzun saatler oturmamaya dikkat edelim... Ev ortamında veya evin bahçesinde en az 20 dakika yürümeliyiz. Uzun saatler oturmak sağlığımıza zararlıdır. Özellikle risk grubunda olanlar, kalp damar hastaları, yüksek tansiyon, şeker hastaları için yürüyüş çok önemli...Ve bir de bol bol su içmeyi ihmal etmeyelim... Sevgi ve saygılarımla..