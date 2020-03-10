Siber, kararını açıkladı

Eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Sibel Siber, toplumsal hizmet için her zaman heyecan duyduğunu ama mevcut şartları göz önünde bulundurduğunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmama kararı aldığını açıkladı.

Siber, adaylığını gönülden arzu eden, destek veren, inancını, güvenini her fırsatta ifade eden vatandaşların kararını anlayışla karşılayacaklarına inandığını söyledi.

Sibel Siber, Valide Hanım Konak Otel’de basın toplantısı düzenleyerek, Nisan 2020'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve kararını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı makamının “Toplumsal hizmet” makamı olduğunu dile getiren Siber, bu hizmet için aday olanların fikirleri ve düşünceleriyle seçim yarışında yer alması, kampanyalarındaki harcamaların şeffaf olması, demokratik hukuk devleti için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“HAKARETLER….CİNSİYETÇİ SALDIRILAR

Sibel Siber, 2018 seçimlerinde aday olmadığını ancak topluma çeşitli şekillerde hizmet vermeye devam ettiğini kaydederek, verimsiz yapıya, usulsüzlüklere, hak ve adalet ilkesinden uzak kararlara, liyakatin yok sayılmasına, kurumsallaşmamaya ve devlet yönetimindeki aksaklıklara olan tepkileri neticesinde kendini 2009 yılında aktif siyasette bulduğunu söyledi

Basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Siber, sosyal medyada zaman zaman cinsiyetçi saldırılara da maruz kaldığını ifade etti ve sosyal medyanın hakaret platformu olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Siber, “Hal böyle iken, bazı organize grupların, kendi adayını desteklemeyenlere yönelik hakaretlerini, cinsiyetçi saldırılarını ve küfürlü paylaşımlarını gördükçe, toplumsal yapımıza uygun, çağdaş, şeffaf, hesap verilebilir, seviyeli ve ilkeli bir kampanya dönemi yaşayacağımıza dair umudumun azaldığını belirtmek isterim. Umarım yanılırım” dedi.

Siber, ülkede bilişim yasası olmasa da hakaretin suç olduğunu, üstelik bu davranışların etik olmadığını da söyledi.

Bir adaya destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine ise Sibel, kimseye destek belirtmeyeceğini, halkın özgür iradesiyle kendi kararını vermesinin daha uygun olacağını kaydetti.

CORONAVİRÜS SALGINI…

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve KKTC’ye de sıçrayan koronavirüs salgınına da değinen Siber, salgınların ülkelerde kriz masası kurulmasını gerektirdiğini kaydetti ve hazırlıklı olan kriz yönetiminde başarılı olan ülkelerin salgınlarla mücadelelerde başarılı olduklarını belirtti.

Siber, ülkeye gelen yabancıların 15 gün dışarıya çıkmaması, ateşi olanların da sağlık kuruluşlarına müracaat etmemesi, mutlaka sağlık bakanlığının verdiği numaraları aramalarının hastalığı yaymamaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kitlerin hastalığı 4 saat içinde tespit edebildiğini kaydeden Siber, panik olmadan iletişim halinde hastalıkla mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Bir soru üzerine Siber, salgınların kalabalıklarda yayıldığını dile getirdi ve toplumsal sağlık için gerekli görülürse seçimlerin ertelenmesinin de gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.