Siber, kendini izole etti

Meclis eski Başkanı, eski Başbakan Dr.Sibel Siber Cumartesi öğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiği bir hastasının Covid testinin pozitif çıkması nedeniyle bugünden itibaren birinci derecede temaslı olması nedeniyle kendisini izole ettiğini duyurdu.

Siber: "Maalesef korktuğumuz gibi kış aylarının gelmesiyle hastalık yayılmaya başladı. Yerel bulaş arttı. Kısacası artık covid içimizde... Sessiz taşıyıcıları unutmayalım...O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Gözlemlediğim kadarıyla genel olarak bir rehavet içindeyiz... Maske mesafe kuralına uyulmadığı takdirde tablo hızla kötüleşebilir. AMAN DİKKAT!.. Ağlamamak, ağlatmamak için lütfen, ELMAS kuralı... El hijyeni, Maske, Mesafe..." açıklamasını yaptı.