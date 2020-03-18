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Siber, "Önce doktorunuzu arayın" dedi ve cep telefonunu verdi

Siber, "Önce doktorunuzu arayın" dedi ve cep telefonunu verdi
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Meclis eski Başkanı, eski Başbakan Dr.Sibel Siber, halka sağlığı konusunda endişe yaşıyorsa önce doktoru telefonla aramalarını tavsiye ederek, kedisinin de bu görevi yapabileceğini belirtti ve cep telefonu numarasını paylaştı.

Sibel, paylaşımında şunları aktardı:

"Bu sıkıntılı günlerimizi dayanışma içinde, kurallara harfiyen uyarak atlatacağız...Bizden önce bu virüsle karşılaşan ülkelerin deneyimleri, önerileri çok önemlidir. Virüsten korunmak için yapılan bütün bilimsel önerilerin ortak noktası izolasyondur. (temastan kaçınma- evde kalma) O nedenle sağlığınız konusunda şikayet veya endişe taşıyorsanız, hemen sağlık merkezlerine, kliniklere müracaat ederek, kendinizi riske atmayınız. Doktorunuzu telefonla arayınız, sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. Bugün birçok ülkede de bu uygulanmaktadır. Tüm "meslektaşlarımız destek vermeye, hastalarını yönlendirmeye hazırdırlar...Tel numaram 05428501960.
Sağlıklı günler dileğiyle..."

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