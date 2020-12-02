Siber uyardı: "Kontrollerinizi ihmal etmeyin"

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve aynı zamanda doktor olan Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlığın asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Son zamanlarda gelen ‘ani ölüm’ haberlerine işaret eden Siber, doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinden dolayı birçok hastanın kontrollerini ve tetkiklerini ertelediğini ifade eden Siber, bu gecikmelerin yaşamı tehdit ederek ciddi sorunlara neden olabileceğini vurguladı.

Hastaların doktorlarıyla sürekli iletişimde bulunması gerektiğini aktaran Siber, paylaşımında şunları kaydetti:

“Lütfen sağlığımızı ihmal etmeyelim... Son zamanlarda, çok sıklıkla gelen ani ölüm haberleri hepimizi derinden üzmektedir... Doktor kontrollerimizi ve gerekli tetkiklerimizi düzenli yaptıralım... Pandemiyi öne sürerek, birçok hastamızın kontrollerini yaptırmadıkları, tetkiklerini erteledikleri bir gerçek... Bu gecikme, yaşamı tehdit edebilir, ciddi sorunlara yol açabilir... O nedenle, özellikle şeker, tansiyon, kalp damar hastaları, doktorları ile iletişimde olmalı... İlaçlarının dozlarında değişiklik gerekebilir... Bu ay (çakıstes zamanı) tansiyon yüksekliğine de çok sıklıkla rastlıyoruz... İhmal etmeyelim!”