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Siber:Sorun varsa çözümü vardır

Siber:Sorun varsa çözümü vardır
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Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siber açıklamasında;

‘Sorun varsa çözümü vardır. Yeter ki gayret gösterelim. Hiçbir çözüm oturup beklemekle gelmez. Ortak akılla bulunacak çözüm en iyi çözüm olur. En çok konuştuğum en çok önem verdiğim bir konuydu mülkiyet konusu. Eleştiri de aldım. Mülkiyet Kıbrıs sorununun köşe taşı. Mülkiyetle çözüm çözümü getirir mi? Yıllarca yaptığım çalışmalarda yazdığım yazılarda bu komisyonu daha etkin hale getirelim dedim. Dünyayı da yanımıza alarak uluslararası hukuk çerçevesinde mülkiyete çözüm bulabiliriz. Maraş da bunun parçasıdır.’ dedi.

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