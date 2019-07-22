Sıcak hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre hava bir hafta süresince açık az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.