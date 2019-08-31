Sıcak hava sürecek

Sıcak hava, Eylül ayının ilk haftasında da sürecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 39, sahillerde 35 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 1 – 6 Eylül tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 - 39 ºC, sahillerde 32 - 35 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.