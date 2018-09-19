SICAK VE NEMLİ HAVA DEVAM EDECEK

KKTC’de sıcak ve nemli hava devam edecek.

Meteoroloji Dairesi 20-26 Eylül dönemini kapsayacak önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genelde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.