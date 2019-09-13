Sıcak ve nisbeten nemli hava devam edecek

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 30-37 derece dolaylarında seyredecek.